550 volontari protezione civile al lavoro in 43 comuni per il maltempo (Di lunedì 31 agosto 2020) Riaperto sulla SS52bis “Carnica” il collegamento con l’Austria Udine, 30 ago – Da inizio maltempo in Friuli Venezia Giulia hanno operato oltre 500 volontari della protezione civile con 150 mezzi per interventi e monitoraggio del territorio nei 43 comuni più colpiti, in particolare nell’Isontino e nella Pedemontana. Il Numero Unico di Emergenza (Nue) ha registrato 400 chiamate di soccorso per allagamenti, caduta alberi, black out. Forti mareggiate si sono abbattute su Lignano Sabbiadoro. Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla protezione civile, in sopralluogo in questo momento a Paluzza e Arta. La criticità da risolvere urgentemente riguarda l’opera di presa dell’acquedotto gestito da Hydrogea a ... Leggi su udine20

Coca-Cola taglierà posti di lavoro in ristrutturazione

28 agosto (Reuters) - Coca-Cola ha annunciato che taglierà quasi la metà delle sue unità operative e offrirà pacchetti di esodi volontari a 4.000 lavoratori, anche negli Stati Uniti, nel tentativo di ...

