35 anni Rocky IV, nuova versione senza il robot di Paulie (Di lunedì 31 agosto 2020) NEW YORK, 31 AGO - Rocky IV torna sugli schermi in occasione del 35/o anniversario ma senza il robot di Paulie. Lo ha annunciato lo stesso Sylvester Stallone su Instagram, sottolineando che il film ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

solocine : 35 anni Rocky IV, nuova versione senza il robot di Paulie - anastasiamadam : RT @trovapet: #AltraRazza maschio in adozione a #Ravenna - anastasiamadam : RT @trovapet: #AltraRazza maschio in adozione a #Ravenna - Ariel2575 : RT @trovapet: #AltraRazza maschio in adozione a #Ravenna - keengin : @perochan Ti vorrei far vedere la famiglia tradizionale ™? che andò via durante l’intervallo ad una proiezione di H… -