'Zlatan is back'. Milan al lavoro da oggi con Ibrahimovic (Di domenica 30 agosto 2020) Zlatan è tornato. L'arrivo a Milano era previsto prima delle 23 di sabato 29 agosto. Lo svedese è atterrato invece alle 23,30 a Linate lasciando lo scalo da un ingresso presidiato da alcune decine di ... Leggi su today

GIUSPEDU : RT @MilanLiveIT: Ibrahimovic is back: 'Milan casa mia. Non sono una mascotte, voglio fare risultati' Le parole di Zlatan?? - sportli26181512 : IZ back: le foto dell'arrivo di Ibra a Milano: IZ back: le foto dell'arrivo di Ibra a Milano Zlatan Ibrahimovic è p… - TeoBellan : RT @MilanLiveIT: Ibrahimovic is back: 'Milan casa mia. Non sono una mascotte, voglio fare risultati' Le parole di Zlatan?? - MilanLiveIT : Ibrahimovic is back: 'Milan casa mia. Non sono una mascotte, voglio fare risultati' Le parole di Zlatan??… - Fra_Valente_cek : Il king è tornato in città! Welcome back king Zlatan! ?????????? #SempreMilan #ThisIsMilan #IZBACK -