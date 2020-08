Zaky incontra la mamma dopo 5 mesi e mezzo: “Ha perso peso ma sta bene” (Di domenica 30 agosto 2020) Zaky incontra la mamma dopo 5 mesi e mezzo: “Ha perso peso ma sta bene” Patrick Zaky incontra la mamma per la prima volta, dopo cinque mesi e mezzo di reclusione. Lo ha riferito la pagina Facebook “Patrick Libero”, che segue il caso dello studente egiziano dell’università di Bologna in carcere in Egitto da febbraio con l’accusa di propaganda sovversiva su Internet. La mamma ha raccontato che Zaky sta bene: “Ha perso un po’ di peso ed era leggermente diverso”, ha spiegato la donna come si legge su Facebook. “Ma in ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Zaky incontra Caso Zaky, la madre lo incontra per la prima volta: “Ha perso peso ma sta bene” Il Riformista Come rilanciare e riformare la ricerca italiana attraverso i fondi europei:intervista a Giacinto della Cananea

06:00 L'America Latina con Roberto Lovari, a cura di Andrea De Angelis 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo 07:30 Stampa e regime, Marco Cappato 08:45 Media e din ...

Le parole e le cose - "I diario segreti" (Solferino) di Giulio Andreotti. Conversazione con Stefano Andreotti

06:00 L'America Latina con Roberto Lovari, a cura di Andrea De Angelis 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo 07:30 Stampa e regime, Marco Cappato 08:45 Media e din ...

06:00 L'America Latina con Roberto Lovari, a cura di Andrea De Angelis 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo 07:30 Stampa e regime, Marco Cappato 08:45 Media e din ...06:00 L'America Latina con Roberto Lovari, a cura di Andrea De Angelis 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo 07:30 Stampa e regime, Marco Cappato 08:45 Media e din ...