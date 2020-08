Women’s Champions League, trionfo del Lione: Wolsfburg battuto (Di domenica 30 agosto 2020) L’Olympique Lione ha vinto la settima Women’s Champions League della sua storia battendo in finale il Wolfsburg L’Olympique Lione ha vinto la settima Women’s Champions League della sua storia (la quinta consecutiva) battendo in finale il Wolfsburg. Inutile la rete di Popp per la formazione tedesca contro le reti di Le Sommer e Kumagai nel primo tempo e di Gunnarsdottir nel finale di gara. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

