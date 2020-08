We Are Who We Are: il nuovo trailer della serie di Luca Guadagnino (Di domenica 30 agosto 2020) Ecco il nuovo trailer della serie We Are Who We Are che porta la firma di Luca Guadagnino e prodotta da Sky e HBO. Rilasciato oggi il trailer ufficiale di We Are Who We Are del candidato al premio Oscar Luca Guadagnino che porta per la prima volta il suo originale stile cinematografico in tv con la serie Sky - HBO composta da otto episodi, in uscita il 9 ottobre su Sky e in streaming su NOW TV. Nel trailer ci viene presentata una storia di formazione con protagonisti due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. La serie parla di amicizia, di primi amori e di tutti i misteri dell'essere ... Leggi su movieplayer

