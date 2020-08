Washington, alla marcia antirazzismo anche la famiglia di Blake (Di domenica 30 agosto 2020) In migliaia alla marcia contro il razzismo a Washington nel 57esimo anniversario dello storico discorso di Martin Luther King, "I have a dream". La manifestazione di quest'anno è intitolata "marcia dell'impegno, metti giù il ginocchio dal collo", in memoria anche di George Floyd l'afroamericano soffocato dal ginocchio di un poliziotto a Minneapolis. Gli attivisti chiedono l'approvazione di una legge ferma al Senato che consente di perseguire gli agenti di polizia per cattiva condotta.Tra gli interventi davanti al Lincoln Memorial per reclamare la tutela della vita e dei diritti degli afroamericani anche quelli della famiglia di Jacob Blake, 29enne vittima dell'ennesimo caso di violenza verso i neri da parte della polizia. "Ogni persona ... Leggi su ilfogliettone

NicolaPorro : Il #Governo dà luce verde al primo step dell’operazione che dovrebbe portare alla rete unica Tim-Cdp. Dentro anche… - RaiNews : In migliaia alla manifestazione nel ricordo dell'iconico discorso' I have a dream' pronunciato da Martin Luther Kin… - LaStampa : In testa al corteo c'è il padre di Jacob Blake, il giovane afroamericano rimasto paralizzato dopo che a Kenosha, in… - gippu1 : @fptw2 No, perché i due non si toccano direttamente (Washington è bardato fino alla punta delle unghie) né si guardano mai in faccia - AR1829881905 : RT @NicolaPorro: Il #Governo dà luce verde al primo step dell’operazione che dovrebbe portare alla rete unica Tim-Cdp. Dentro anche il fond… -