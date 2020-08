Wanda Nara, seducente in piscina: il costume copre poco – FOTO (Di domenica 30 agosto 2020) La meravigliosa Wanda Nara torna ad appassionare i fan su Instagram con una provocante FOTO in costume. Curve in bella mostra in piscina e posa seducente Wanda Nara infuoca i social. La moglie di Mauro Icardi ha pubblicato ieri sera dei contenuti che hanno fatto perdere il sonno ai suoi follower, generando un flusso infinito di likes e commenti. Centinaia di migliaia di cuoricini per la modella argentina che, con i suoi quasi 7 milioni di seguaci, si dimostra ancora una volta regina dei social. Sempre apprezzatissime da Wanda le FOTO in piscina, come si evince dalla home page del suoi profilo. La donna si è mostrata ancora una volta in posa in costume – come la maggior ... Leggi su bloglive

ClaudioTonon : @pierpi13 Ma l'avete vista la roba che fa ultimamente Gucci a parte Wanda Nara, chi cazzo va in giro conciato così? - Gabry9416 : @XanZah10 Xandra lo sai che il tuo cognome è uguale al nome della sorella di Wanda Nara?? Interessante - GossipItalia3 : Wanda Nara Instagram, spettacolare tra le braccia di un orso gigante: «Sei divina!» #gossipitalianews - Figueroa_lautar : Me hizo acordar al fan de Wanda nara jajdjsjsja - GMarmurin : La mamma di Wanda Nara! -