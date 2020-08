Wanda Nara, scatto hot in bikini a Ibiza: i fan impazziscono (FOTO) (Di domenica 30 agosto 2020) Nuovo post bollente di Wanda Nara su Instagram. La moglie e agente di Mauro Icardi ha infatti postato una FOTO dove si mostra in bikini ad Ibiza accanto ad una statua gigante di un orsacchiotto. Una location particolare ma le forme dell’argentina sono davvero da urlo e hanno ben presto attirato l’attenzione dei fan e dei followers. Il post di Wanda Nara su Instagram View this post on Instagram 🐻 A post shared by Wanda Nara (@Wanda icardi) on Aug 28, 2020 at 3:45am PDT Leggi su sportface

