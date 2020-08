Vladimir Luxuria, scoppia la passione con un ex ballerino di Amici: “Il destino ci ha fatti incontrare” (Di domenica 30 agosto 2020) La caldissima estate di Vladimir Luxuria si conclude con uno scatto fotografico in bikini e con alcune dichiarazioni che prevedono una dirompente passione amorosa. L’attivista LGBT potrebbe aver trovato finalmente l’amore, nato da un legame speciale con un ex ballerino di ‘Amici’. Lo ha dichiarato durante un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo’, dove Vladimir non parlerebbe di una vera e propria relazione, ma di una frequentazione. Il ballerino con il quale avrebbe trascorso momenti molto romantici ed intensi, sarebbe l’ex volto di ‘Amici’ Giuseppe Siciliano; concorrente nell’edizione del 2008. “È un ragazzo davvero attento e carino e, da buon calabrese, si è ... Leggi su velvetgossip

Come e dove si sono incontrati i due? Pare che l’ex parlamentare abbia avuto modo di approfondire la conoscenza con il bel danzatore in occasione di un weekend in Costiera Amalfitana, una delle locati ...

Vladimir Luxuria e Gennaro Siciliano di Amici di Maria De Filippi stanno insieme?

Il bel ballerino e l’ex deputata di Rifondazione Comunista si sono conosciuti durante un weekend in Costiera Amalfitana. La vincitrice dell’Isola dei famosi ha rivelato alla rivista di gossip: “Inutil ...

