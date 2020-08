Viviana Parisi, la lettera di Daniele Mondello per l’anniversario di nozze (Di domenica 30 agosto 2020) La tragedia della morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello grida ancora verità, quella che sarà difficile ottenere una volta e per tutte, viste le criticità che circondano il caso. Quello che lascia dentro, però, è anche la dolorosa consapevolezza che non ci sono più: un dolore reso ancora più acuto in un giorno come questo, 17esimo anniversario di matrimonio tra Viviana e Daniele Mondello. Il marito, ha scritto in una lettera tutto l’amore per la moglie scomparsa. Daniele Mondello scrive a Viviana per l’anniversario 29 giorni fa, forse Daniele Mondello stava pensando o aveva già pensato a cosa avrebbero potuto ... Leggi su thesocialpost

simonegamberone : I telegiornali italiani è da più di un mese che parlano solamente di Viviana Parisi e la sua vicenda. Capisco che s… - ItaloItaliano : RT @ilriformista: Nell’era dei social e della condivisione di intimità, confessioni, esposizione di sé, non dovrebbe essere così difficile… - giorgiogaias : RT @ilriformista: Nell’era dei social e della condivisione di intimità, confessioni, esposizione di sé, non dovrebbe essere così difficile… - ilriformista : Nell’era dei social e della condivisione di intimità, confessioni, esposizione di sé, non dovrebbe essere così diff… - piobulgaro : ?? ULTIME NOTIZIE - Arriva la dichiarazione ufficiale del procuratore sulla morte di Gioele Mondello! Ecco tutti i… -