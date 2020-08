Virus, il bollettino di oggi: 1.365 nuovi contagi e 4 morti. Aumentano i ricoveri (Di domenica 30 agosto 2020) Al 30 agosto, il totale delle persone che hanno contratto il coronaVirus che causa il Covid-19 è di 268.218, con un incremento rispetto al 29 agosto di 1.365 nuovi casi (ieri 1.444). Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi è di 24.205, con un incremento di 1.049 rispetto al 29 agosto. Tra gli attualmente positivi, sono 86 (+7) in cura presso le terapie intensive. 1.251 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 83 pazienti rispetto al 29 agosto. 22.868 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al giorno precedente ci sono 4 nuovi deceduti che portano il totale a 35.477. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 208.536, con un incremento di 312 persone rispetto a ieri. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 81.723 ... Leggi su iltempo

