Viminale, 6.371 tamponi a migranti sbarcati in Sicilia. Il 4 per cento è risultato positivo (Di domenica 30 agosto 2020) Coronavirus, i dati del Viminale sui migranti. tamponi a 6.371 profughi, il 4% è risultato positivo. ROMA – Coronavirus, i dati del Viminale sui migranti. Il Ministero dell’Interno ha deciso di pubblicare le cifre sui profughi che sono sbarcati in Sicilia nell’ultimo periodo. Al tampone sono stati sottoposti oltre 6mila persone e di queste solo il 4% è risultato positivo. Una nota che sembra essere una risposta al presidente della Regione Musumeci, autore di una ordinanza per liberare tutti gli hotspot. Misura che è stata sospesa dal Tar della Sicilia dopo l’impugnazione da parte della Presidenza del Consiglio. Lamorgese: “I ... Leggi su newsmondo

