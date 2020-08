Villanterio, 15enne in bicicletta travolto e ucciso da un'auto (Di domenica 30 agosto 2020) Villanterio, Pavia,, 30 agosto 2020 - Dramma della strada ieri sera a Villanterio , nel Pavese, dove un ragazzo di 15 anni in sella alla sua bicicletta è stato travolto e ucciso da un'auto. L'... Leggi su ilgiorno

SkyTG24 : Villanterio, 15enne in bici muore investito -

Ultime Notizie dalla rete : Villanterio 15enne

IL GIORNO

Villanterio (Pavia), 30 agosto 2020 - Dramma della strada ieri sera a Villanterio, nel Pavese, dove un ragazzo di 15 anni in sella alla sua bicicletta è stato travolto e ucciso da un'auto. L'incident ...Due vittime della strada in provincia di Pavia, in due incidenti avvenuti tra la tarda serata di sabato 29 agosto e la notte. Dopo le 22 di sabato a Villanterio (Pavia) un ragazzo di 15 anni che era i ...