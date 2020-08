Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2020 ore 07:30 (Di domenica 30 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 29 AGOSTO 2020 ORE 07.20 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA Regione PER GLI EVENTI A CASSINO, DOMANI DOMENICA 30 AGOSTO DALLE 7 ALLE 14 SARA’ ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO LUNGO LE STRADE INTERESSATE DALLA GARA CICLISTICA PER I CANTIERI SULLAREGIONALE 471 DI LEONESSA PROSEGUONO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA TRA I KM 42+800 E 43+800, SIAMO IN LOCALITA’ BORBONA, E’ ATTIVA LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA E SENSO UNICO ALTERNATO DALLE ORE 08.00 ALLE 19.00 TUTTI I GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI ESCLUSI TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 4 OTTOBRE ... Leggi su romadailynews

