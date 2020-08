“Vi siete bevuti il cervello, siete vecchi”. Industria fondata sullo schiavismo? Le Sardine blaterano, Calenda le azzera (Di domenica 30 agosto 2020) Ormai Mattia Santori e le sue Sardine fanno quasi tenerezza. Ogni tanto provano ad introdursi del dibattito politico, ma spesso risultano fuori luogo e pure fuori tempo: il loro effetto è già svanito, non le segue (quasi) più nessuno. E così il loro unico momento di gloria è grazie ad uno scontro con Carlo Calenda, che affetta i pesciolini senza alcuna pietà. Tutto parte da un commento del movimento su alcune affermazioni di Carlo Bonomi, presidente di ConfIndustria che ha rivendicato “vogliamo i contratti, ma siano rivoluzionari” in una lettera inviata a tutte le associazioni del sistema. “Per il 202 cosa proponiamo? La servitù della gleba? Chiedendo di slegare salario e orario di lavoro non si passa per rivoluzionari, stia tranquillo”, è stata ... Leggi su liberoquotidiano

