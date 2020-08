“Vergognati, ignorante”. Flavio Briatore pubblica una foto dopo le dimissioni e viene riempito di insulti (Di domenica 30 agosto 2020) La foto a fine articolo. La prima foto di Flavio Briatore dopo le dimissioni dal San Raffaele è un dolcissimo pensiero per il figlio Nathan Falco, avuto da Elisabetta Gregoraci. "14 giorni passano veloci...", scrive il manager del Billionaire, risultato positivo al coronavirus e obbligato ora a trascorrere la quarantena in isolamento domiciliare (la passerà nella casa milanese della sua amica storica Daniela Santanchè). La foto probabilmente è vecchia, difficilmente è scattata oggi. Il pensiero è quello di un papà costretto a stare lontano dal figlio. Ma gli odiatori dei social non conoscono confini e insultano Briatore anche in questo momento. ... Leggi su howtodofor

Natalia62151318 : RT @Sulituan78: @marcell32459385 @claudio_2022 Sta vacca schifosa . E le devo pagare come ministro . Vergognati ignorante - marcell32459385 : RT @Sulituan78: @marcell32459385 @claudio_2022 Sta vacca schifosa . E le devo pagare come ministro . Vergognati ignorante - Sulituan78 : @marcell32459385 @claudio_2022 Sta vacca schifosa . E le devo pagare come ministro . Vergognati ignorante - LBoschetti : @SalvatoreMirag7 @odijec1 @bruno_luckn Ecco un coglione che dopo mesi ancora non ha capito un cazzo di quello che è… - Sganny3 : @oiettatore @Adnkronos Dei vergognati ignorante -

Ultime Notizie dalla rete : “Vergognati ignorante”