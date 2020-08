Venezia: l'America senza sogni in corsa al Lido (Di domenica 30 agosto 2020) ROMA, 30 AGO - Almeno per quanto riguarda il concorso ufficiale è doppietta Usa in concorso al Lido nel segno del cinema indipendente low cost e di un'America senza troppi sogni. Insomma, causa Covid-... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

ROMA, 30 AGO - Almeno per quanto riguarda il concorso ufficiale è doppietta Usa in concorso al Lido nel segno del cinema indipendente low cost e di un'America senza troppi sogni. Insomma, causa Covid- ...

Tutti i Leone d'oro al miglior film nella storia della Mostra di Venezia

Il Leone d'oro è il primo premio cinematografico che, ogni anno, viene assegnato da una giuria internazionale nell'ambito della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Scelto in quant ...

