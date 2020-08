Vasto incendio ad Altofonte, pompieri ancora al lavoro: il paese è ormai deserto, “abbiamo perso il nostro polmone verde” (Di domenica 30 agosto 2020) “Le fiamme sono divampate ieri intorno alle ore 20.30 e abbiamo subito cominciato le operazioni sul monte. La posizione è difficile e il vento non aiuta. Diverse persone sono state prontamente allontanate dalle abitazioni. Abbiamo diramato l’ordine di evacuazione e le persone si sono adeguate. Oltre 400 persone, un centinaio di abitazioni. Le persone evacuate sono nel palasport“. Lo ha detto il comandante dei Vigili del fuoco di Palermo Agatino Carrolo, intervenendo su Rainews in merito all’incendio di Altofonte (Palermo). “Stanotte perderemo la Moharda. Perderemo il nostro polmone e la nostra fonte d’acqua. Saremo indignati per tutta la notte e continueremo a vedere video e foto. Domattina alle 6 ... Leggi su meteoweb.eu

