Valente: “Vi racconto la mia carriera. Con Boscaglia e il Palermo posso migliorare. Ecco perché mi chiamano la ‘trottola’…” (Di domenica 30 agosto 2020) La presentazione di Nicola Valente.Dopo due stagioni trascorse con la maglia della Carrarese, il centrocampista classe '91 ha accettato la proposta del Palermo, iniziando un nuovo capitolo della sua carriera: la prossima stagione, Valente dovrà cercare di aiutare i rosanero con la sua esperienza a raggiungere l'obiettivo della promozione in Serie B.Durante il ritiro del Palermo presso la località di Petralia Sottana, il centrocampista di origini veronesi è intervenuto in conferenza stampa presentandosi così ai suoi nuovi tifosi:"Trattativa? Ho fatto tanta gavetta dalla serie C2 a 17 anni fino alla D, ho sofferto tanto in quelle categorie lì e a 23 anni ho deciso di investire su me stesso e ho comprato il mio cartellino per entrare a giocare tra ... Leggi su mediagol

