Usa, scontri a Portland durante le proteste antirazziste: un morto (Di domenica 30 agosto 2020) C'è anche una vittima , dopo lunghe ore di violenti scontri a Portland , dove in strada si sono confrontanti dimostranti del movimento ' Black Lives Matter ' e sostenitori di Donald Trump . La città ... Leggi su leggo

PORTLAND - Una persona è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco a Portland, in Oregon, dove si sono scontrati per le strade i manifestanti di Black Lives Matter e i componenti di una grande carovana di ...Una persona è stata uccisa questa notte a Portland, in Oregon, dove ci sono stati scontri in strada tra i manifestanti di Black Lives Matter e i sostenitori del presidente Donald Trump. La vittima sar ...