Usa, il momento della sparatoria durante la manifestazione antirazzista a Portland. Polizia indaga per omicidio (Di domenica 30 agosto 2020) Una persona è stata uccisa a Portland per un colpo d’arma da fuoco, durante gli scontri tra manifestanti di Black Lives Matter e sostenitori del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La sparatoria è avvenuta intorno alle 20:45 in centro, ha detto la Polizia che ora sta indagando per omicidio. La città dell’Oregon è l’epicentro delle proteste da quando la Polizia uccise George Floyd nel Minnesota a fine maggio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Usa momento Usa, il momento della sparatoria durante la manifestazione antirazzista a Portland Il Fatto Quotidiano Lampedusa, arrivato il barcone con 450 migranti. Il sindaco: situazione insostenibile

Intorno alla mezzanotte di sabato 29 agosto è entrato nel porto di Lampedusa il barcone, un vecchio peschereccio, con circa 450 migranti che era stato intercettato poche ore prima a quattro miglia dal ...

Migranti, sindaco Lampedusa: "Proclamiamo sciopero su isola"

"Domattina convocherò i rappresentanti delle associazioni di categoria dell'isola, dichiariamo lo sciopero generale: abbassiamo le saracinesche, il governo nazionale continua ad mantenere un silenzio ...

Intorno alla mezzanotte di sabato 29 agosto è entrato nel porto di Lampedusa il barcone, un vecchio peschereccio, con circa 450 migranti che era stato intercettato poche ore prima a quattro miglia dal ..."Domattina convocherò i rappresentanti delle associazioni di categoria dell'isola, dichiariamo lo sciopero generale: abbassiamo le saracinesche, il governo nazionale continua ad mantenere un silenzio ...