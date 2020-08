Usa 2020, Trump potrebbe non essere rieletto. Ma non accetterebbe facilmente la sconfitta (Di domenica 30 agosto 2020) Ordine pubblico e difesa della supremazia americana nel mondo ecco i temi centrali emersi dal messaggio elettorale proposto dalla coppia Trump-Pence al congresso repubblicano tenutosi questa settimana. Paradossalmente tutto ciò prendeva forma mentre la tensione razziale risaliva nelle strade delle città americane, con scontri e morti; mentre un mega uragano simile a Katrina metteva in evidenza le conseguenze nefande di chi nega i cambiamenti climatici e mentre il braccio di ferro con la Cina si faceva sempre più serrato. Come interpretare queste scelte elettorali? È chiaro che la crisi del Covid ha costretto Donald Trump a virare verso destra. Anche se Wall Street è di nuovo ai massimi storici le diseguaglianze e soprattutto le esclusioni di classe e di colore dell’America moderna che la pandemia ha scoperchiato ... Leggi su ilfattoquotidiano

