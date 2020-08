UPAvv: Bando esame avvocato 2021/21, immuni dal Covid? (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È di fatto conclusa la pubblicazione degli esiti scritti dell’esame di abilitazione forense 2019. Anche a Napoli sono terminate le operazioni relative agli abbinamenti nella serata di ieri, per cui lunedì si procederà alla comunicazione dei risultati. Ciononostante, non risulta ancora pubblicato il Bando d’esame per la sessione 2020/2021 e le eventuali nuove modalità a fronte e per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Le evidenze e risultanze scientifiche e i nuovi dati allarmanti rispetto ai contagi dimostrano infatti come e vi sia il rischio di una nuova pandemia; in balia degli eventi ci sono circa 25mila praticanti avvocato che si trovano a dover affrontare una prova che li vedrà impegnati ... Leggi su anteprima24

