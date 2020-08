Uomini e Donne, spoiler sulla nuova tronista donna: “Ha 18 anni e non si fida più degli uomini” (FOTO) (Di domenica 30 agosto 2020) Da poco è trapelata la notizia circa l’effettiva data di inizio della nuova stagione del talk show di Maria De Filippi. Essa è prevista per lunedì 7 settembre. Tra le varie anticipazioni, in queste ore sono trapelati anche degli spoiler in merito alla nuova tronista di Uomini e Donne. A dare delle informazioni in merito al nuovo volto femminile del programma è stato Amedeo Venza. L’influencer ha detto che si tratta di una ragazza molto giovane, la sua età infatti è di 18 anni. Andiamo a vedere quanto rivelato dal protagonista. Gli spoiler sulla nuova tronista di Uomini e Donne Sul profilo Instagram ... Leggi su kontrokultura

