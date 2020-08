Una Vita anticipazioni puntate dal 31 agosto al 6 settembre 2020: un nuovo corteggiatore per Rosina (Di domenica 30 agosto 2020) Nelle puntate dal 31 agosto al 6 settembre 2020 della soap opera spagnola Una Vita vedremo Rosina cambiare finalmente umore dopo la delusione legata al comportamento inaccettabile del suo amato. La donna dunque cercherà di superare il suo dolore personale dovuto al tradimento, concedendosi un’altra possibilità. E’ così che accetterà le attenzioni di un nuovo corteggiatore…. Una Vita anticipazioni puntate dal 31 agosto al 2 settembre 2020: L’ambiguo perdono di Rosina Lunedì 31 agosto 2020 – L’ambiguo perdono di ... Leggi su anticipazioni

