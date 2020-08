Una Vita, anticipazioni oggi 30 agosto: il passato di Camino (Di domenica 30 agosto 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 30 agosto 2020. Che cosa vedremo nell’episodio su Canale 5 alle 14? Cesareo ha sentito che nel sonno Camino parlava e pronunciava un nome, Valdeza. Di chi, o di che cosa, si tratta? Liberto viene arrestato davanti a tutti a Calle Acacias. Felipe, suo amico e avvocato, viene informato dal giudice che un testimone afferma di aver visto Liberto violentare Genoveva. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

