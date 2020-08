Una scuola a Verbania ha sospeso le attività didattiche per Covid (Di domenica 30 agosto 2020) Pochi giorni di lezione e con solo con gli studenti impegnati nei corsi del cosiddetto “Pon”, il programma operativo nazionale promosso dal Ministero con fondi europei, e la scuola deve chiudere per un caso di Covid.Accade a Verbania, all’ISS Cobianchi, la più importante scuola del Verbano Cusio Ossola, che comprende corsi in ambito tecnico (Chimica, Meccanica Elettrotecnica, Informatica, Elettronica, Biologia) e liceale (Scienze Umane e Sociali, Linguistico-Moderno e Scientifico Tecnologico).La notizia è stata divulgata oggi con un messaggio sul sito internet dell’Istituto dal dirigente scolastico, Vincenza Maselli La preside, che ribadisce di considerare prioritaria la sicurezza di studenti e insegnanti, spiega che la scuola “sospende le attività ... Leggi su huffingtonpost

