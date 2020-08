Una bambina di tre anni è stata uccisa da un albero caduto sulla tenda in cui dormiva, a Marina di Massa (Di domenica 30 agosto 2020) Domenica mattina una bambina di tre anni è morta a Marina di Massa, in Toscana, dopo che un pioppo è caduto sulla tenda in cui stava dormendo con la famiglia, in campeggio. A sradicare l’albero è stato il forte vento Leggi su ilpost

