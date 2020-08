Un ritorno al passato per l’Udinese: per la nuova stagione l’ispirazione arriva da Zico (Di domenica 30 agosto 2020) Ricorda la maglia di Zico della stagione ’84/’85 la nuova maglia da gioco dell’Udinese, presentata ufficialmente a Lignano Sabbiadoro e a Grado ma per la tifoseria organizzata in esclusiva al Macron Store dello stadio Friuli. A vederla primi c’erano Simone in rappresentanza della’Associazione Curva Nord e Daniele Muraro per l’Auc. Il materiale con cui è realizzata è totalmente di riciclo e funzionale per dare massimo comfort ai giocatori. Il pantaloncino è bianco e i calzettoni neri. Il kit è già in vendita (Videoproduzioni Petrussi) Leggi su udine20

