Un posto al sole, anticipazioni 1 settembre: Susanna si confronta con Angela (Di domenica 30 agosto 2020) A Un posto al sole si va spediti verso le nozze tra Niko e Susanna, ma non tutto sembrerà andare per il verso giusto. Come si evince dalle anticipazioni sull’episodio in onda il 1° settembre il giovane Poggi sarà proiettato verso la nuova vita matrimoniale mentre l’avvocatessa Picardi avrà un confronto con Angela ed inizierà a guardare dentro sé. Nel frattempo anche la coppia formata da Marina e Fabrizio potrebbe incorrere in dei problemi quando l’uomo tornerà dal viaggio in Russia visto che lui incontrerà una donna molto affascinante e lei ritroverà seppur per un solo istante la vecchia intesa con Roberto. Infine, Silvia e Michele faranno una proposta a Rossella Un posto al ... Leggi su tutto.tv

