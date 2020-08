Un milione di contagi e 60 mila morti in Italia per Coronavirus. Lo studio segreto nelle mani del governo già a metà febbraio (Di domenica 30 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 agosto)È il 21 febbraio quando in un piccolo ospedale della provincia di Lodi, un 38enne viene trovato positivo al Coronavirus. Mattia, il primo caso di Covid tutto Italiano, diventa noto come il «paziente 1». Da lì inizia il calvario, le corse al pronto soccorso, il sovraccarico delle terapie intensive e poi il lockdown. Ma mentre l’Italia si risveglia dentro all’incubo Covid19 solo a fine febbraio, già il 12 dello stesso mese il governo era a conoscenza del rischio che questa pandemia avrebbe portato e soprattutto dei numeri. In una riunione richiesta dal Cts, il Comitato tecnico scientifico, viene presentato uno studio realizzato dal ricercatore della fondazione Bruno ... Leggi su open.online

