Ultim’ora – Coronavirus, impennata di casi in Campania. I dati di oggi (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Record assoluto di contagi da Coronavirus in Campania. Il dato di oggi è di 270 positivi su 6.729 tamponi. Si tratta di una cifra che non si è registrata neanche ai tempi della fase più critica dell’epidemia. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 270 (*) Tamponi del giorno: 6.729 Totale positivi: 6.882 Totale tamponi: 413.478 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 445 Guariti del giorno: 16 Totale guariti: 4.412 (di cui 4.407 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). * Di cui 125 casi di rientro (58 dalla Sardegna, 67 da Paesi ... Leggi su anteprima24

