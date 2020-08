Ufficiale: Trapani, Di Donato nuovo allenatore. Porchia direttore sportivo (Di domenica 30 agosto 2020) Con un comunicato Ufficiale il Trapani ha reso noto che Daniele Di Donato sarà il nuovo allenatore dei granata. Di Donato ha allenato l’Arezzo nell’ultima stagione, mentre in quella precedente ha ottenuto una storica promozione in Serie C con l’Arzignano. Contestualmente, il club siciliano ha reso noto di aver affidato a Sandro Porchia il ruolo di direttore sportivo. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

NewsTuttoC : UFFICIALE - Trapani, panchina a Di Donato. Porchia direttore sportivo - ItaSportPress : Trapani, ufficiale: tecnico è Di Donato e il ds è Porchia - - GoalSicilia : UFFICIALE-#Trapani, #Taugourdeau ceduto al #Venezia: ­“­Grazie a tutti, vi auguro il meglio“ - tabellamercatob : Ufficiale #calciomercato #SerieB /1 Sesto acquisto per il #Venezia che sta cambiando pelle Dal #Trapani il regista… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Trapani, Taugourdeau ceduto a titolo definitvo al Venezia -