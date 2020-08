UFC Fight Night 175 – Cade Di Chirico, Aleksandar Rakic domina! (Di domenica 30 agosto 2020) UFC Fight Night 175 dal centro APEX di Las Vegas è stata un’altra bella nottata di MMA. Peccato solo per il nostro Alessio Di Chirico che viene sconfitto ai punti da Zak Cummings nei preliminari. Aleksandar Rakic nel main event dimostra di appartenere all’elite dei pesi massimi leggeri con una prestazione sontuosa, contro un ex contendente al titolo come Anthony Smith. Oltre alle performance sublimi di Neil Magny e Alexa Grasso, le Fight tra Ricardo Lamas Vs Bill Algeo e Impa Kasanganay Vs Maki Pitolo hanno davvero regalato grandi emozioni. @Rakic UFC is ROLLING. #UFCVegas8 pic.twitter.com/kIG60sRFzd— UFC Europe (@UFCEurope) August 30, 2020L’aggressività di Aleksandar ... Leggi su sport.periodicodaily

Nar2c2 : RT @UFCNews: #UFCVegas8 Official Result: @ZakCummings (29-28, 29-28, 30-27) def Alessio Di Chirico by Unanimous Decision - nickkemp12 : RT @UFCNews: #UFCVegas8 Official Result: @ZakCummings (29-28, 29-28, 30-27) def Alessio Di Chirico by Unanimous Decision - NazifSyed95 : RT @UFCNews: #UFCVegas8 Official Result: @ZakCummings (29-28, 29-28, 30-27) def Alessio Di Chirico by Unanimous Decision - UFCNews : #UFCVegas8 Official Result: @ZakCummings (29-28, 29-28, 30-27) def Alessio Di Chirico by Unanimous Decision… - FightfulDavid : #UFCVegas8 Zak Cummings def. Alessio Di Chirico by unanimous decision (29-28, 29-28, 30-27) -

Ultime Notizie dalla rete : UFC Fight Anteprima UFC Fight Night 175 - Smith Vs Rakic Periodico Daily - Notizie Ufc, ahi Di Chirico! Becca un calcio all’ultimo secondo e perde contro Cummings

Il fighter romano domina il primo round, cede il secondo all’avversario americano e nel terzo becca un colpo tremendo sul gong che ha pesato sul cartellino dei giudici. Per “Manzo” terza sconfitta di ...

Ufc, riecco Di Chirico: stanotte “Manzo” contro il veterano Cummings

Il romano nei pesi medi contro l’americano: “Mi aspetta l’avversario più duro della mia carriera. Dovrò dettare il ritmo del match” Questa notte (dalle 24.00 su Dazn) torna in azione l’Ufc con la Figh ...

Il fighter romano domina il primo round, cede il secondo all’avversario americano e nel terzo becca un colpo tremendo sul gong che ha pesato sul cartellino dei giudici. Per “Manzo” terza sconfitta di ...Il romano nei pesi medi contro l’americano: “Mi aspetta l’avversario più duro della mia carriera. Dovrò dettare il ritmo del match” Questa notte (dalle 24.00 su Dazn) torna in azione l’Ufc con la Figh ...