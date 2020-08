Udinese, Barak può restare: ritenuta bassa l’offerta del Torino (Di domenica 30 agosto 2020) Il centrocampista dell’Udinese, Antonin Barak, può restare in bianconero dopo l’offerta bassa presentata dal Torino Antonin Barak, centrocampista dell’Udinese, può restare nel club bianconero nella prossima stagione di Serie A secondo quanto riportato da TMW. L’offerta del Torino è stata infatti ritenuta troppo bassa dalla società friulana. Alla finestra restano il Genoa e la Sampdoria che non possono però raggiungere al momento la cifra richiesta dall’Udinese di circa 8-9 milioni di euro. Barak potrebbe quindi vestire la maglia bianconera per la prossima stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

