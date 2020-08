Tromba d’aria nel Veronese, la forza del vento scoperchia il tetto di una palazzina. Il video (Di domenica 30 agosto 2020) Ancora un’ondata di maltempo a Verona e provincia. Dopo il breve nubifragio di ieri che ha causato danni e disagi soprattutto nel quartiere di Parona, oggi un’altra grandinata ha colpito la provincia scaligera. Una Tromba d’aria si è abbattuta su Montecchia Crosara, provocando danni consistenti al palazzetto dello sport, dove sono anche crollate alcune piante. Ancora da quantificare i danni alle coltivazioni in un territorio a forte vocazione vinicola (zona di produzione del Soave Doc). Acqua alta a Verona, in zone già colpite da recenti allagamenti. Spaventoso il video del vento che riesce a scoperchiare il tetto di una palazzina L'articolo Tromba d’aria nel Veronese, la forza del ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Verona, devastante tromba d'aria a Montecchia di Crosara: case scoperchiate - emergenzavvf : ?? #MassaCarrara #maltempo: una tromba d'aria ha interessato stamattina l'area costiera della provincia. A Massa Mar… - TgrVeneto : Nel vicentino case scoperchiate. Tromba d'aria sul Garda. Forti grandinate nel bellunese. Allerta arancione fino a… - worldnews911 : Tromba d’aria a Massa, albero cade su una tenda da campeggio: gravissime due bambine - NicolaTenerelli : RT @_DAGOSPIA_: VIDEO: UNA TROMBA D’ARIA SCOPERCHIA IL TETTO DI UNA PALAZZINA A MONTECCHIA CROSARA (VERONA) -

Ultime Notizie dalla rete : Tromba d’aria Pasini: “Dobbiamo abituarci ai nubifragi, sono i disastri dell’effetto serra” Rep