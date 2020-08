Trapani: accoltellatore arrestato dalla Polizia di Stato (Di domenica 30 agosto 2020) Il 19 luglio scorso aveva accoltellato un abitante dello stesso stabile, situato nel centro di Trapani, per futili motivi, il sessantasettenne tratto in arresto nella serata di giovedì scorso, per il reato di tentato omicidio, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trapani, su richiesta... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

