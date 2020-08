Tragedia in Francia: camionista sannita trovato morto a bordo del suo tir (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato trovato privo di vita questa notte all’interno della cabina del proprio autotreno, con il capo riverso sul manubrio, un camionista 58enne di Benevento, conosciutissimo al rione Ferrovia. È successo a Cognac, un paese a nord della Francia, dove l’uomo spesso si recava per motivi lavorativi. A dare l’allarme la moglie, preoccupata dopo i numerosi tentativi di contattarlo telefonicamente: il marito da diverse ore non rispondeva più al telefono, ha rintracciato um collega che si trovava in zona, il quale lo ha poi trovato senza vita al posto di guida fermo in un’area di sosta. È stato vietato alla moglie e a qualsiasi parente di recarsi in Francia: provvederà l’azienda, di cui il sannita ... Leggi su anteprima24

