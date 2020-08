Tragedia a Soccavo, la pistola detenuta illegalmente (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Giuseppe Pecora, l’uomo di 88 anni che questa notte ha ucciso il figlio Ivan e ferito l’altro figlio Francesco, è piantonato all’ospedale del Mare con la moglie. La polizia, intervenuta sul posto, ha trovato in una camera da letto Ivan, classe 1973, morto, e Francesco, classe 1969, con una invalidità forte ma meno grave del fratello, ferito al braccio destro. L’anziano ha usato una pistola Magnum, che era detenuta illegalmente, e ha detto di aver compiuto il gesto per la forte esasperazione dovuta alla condizione dei figli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

akille15 : Napoli, spara ai figli invalidi e ne uccide uno. Tragedia in famiglia nel quartiere Soccavo. Clicca qui!… - Yogaolic : RT @ildesk: L’85enne ha aperto il fuoco contro il 47enne, uccidendolo, poi contro l’altro figlio, ora ricoverato in gravi condizioni. Spari… - ildesk : L’85enne ha aperto il fuoco contro il 47enne, uccidendolo, poi contro l’altro figlio, ora ricoverato in gravi condi… - PulitiElena : RT @fanpage: Tragedia familiare, spara e uccide il figlio disabile, feriti la moglie e l'altro figlio - fanpage : Tragedia familiare, spara e uccide il figlio disabile, feriti la moglie e l'altro figlio -