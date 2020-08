Tragedia a Bolzano: bimbo di 2 anni cade dalla finestra di casa e muore (Di domenica 30 agosto 2020) Tragico incidente quello capitato nel pomeriggio di oggi a Bolzano. Come riportano le fonti locali, un bimbo di 2 anni è deceduto dopo una tremenda caduta dall’alto. Inutili i soccorsi, che non sono riusciti a fare nulla date le condizioni critiche con le quali lo hanno trovato. Un caso simile è capitato solo pochi giorni fa a Sestri Levante, con una bimba di 3 anni precipitata dal balcone. Precipita dal quarto piano a 2 anni Stando a quanto riferito dal quotidiano locale Alto Adige, l’incidente si è tenuto nelle prime ore del pomeriggio di oggi – circa le 14.30 – in un condominio sito in Viale Europa, quartiere a qualche chilometro dal centro di Bolzano e non lontano dal corso d’acqua che coinfluisce, pochi chilometri a Sud, nel ... Leggi su thesocialpost

