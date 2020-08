Tour de France – Tris di ritiri: fuori tempo massimo Degenkolb, ko per infortunio Gilbert e Valls (Di domenica 30 agosto 2020) Dopo le innumerevoli cadute della prima tappa del Tour de France, arrivano tre ritiri importanti per altrettanti calciatori che non prenderanno parte alla seconda frazione della Grande Boucle. La Lotto-Soudal dovrà fare a meno di John Degenkolb, arrivato fuori tempo massimo, e Philippe Gilbert che ha rimediato la rottura della rotula sinistra. Il terzo ciclista a non presentarsi al via è Rafael Valls della Bahrain che si è fratturato la clavicola.L'articolo Tour de France – Tris di ritiri: fuori tempo massimo Degenkolb, ko per infortunio ... Leggi su sportfair

