Tour de France, tappa e maglia gialla per il francese Alaphilippe (Di domenica 30 agosto 2020) Nella seconda tappa del Tour de France successo allo sprint del Francese della Quick Step Julian Alaphilippe che si supera e grazie a uno sprint bruciante e conquista tappa e maglia gialla. Il Francese della Deceuninck Quick Step è scattato sulla seconda scalata del Col d'Eze: non è probabilmente in forma come lo scorso anno, ieri poi è caduto, ma ha fatto comunque la differenza con il solo svizzero Hirschi che gli ha tenuto la ruota. Bravo Adam Yates a rientrare su di loro e a prendersi gli 8 secondi di abbuono sull'ultima salita: i tre hanno collaborato fino al traguardo quando in volata Alaphilippe ha saputo trovare il momento giusto per scattare e resistere al recupero di Hirschi, mentre Yates ... Leggi su itasportpress

