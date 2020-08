Tour de France, Nizza: al francese Alaphilippe vittoria di tappa e maglia gialla. Italiani non pervenuti (Di domenica 30 agosto 2020) La seconda tappa del Tour de France vede protagonista il ciclista più atteso. Julian Alaphilippe conferma il pronostico e vince in volata una tappa resa difficile da tre ascese che hanno fatto la selezione, conquistando la maglia gialla Leggi su firenzepost

Nizza andata e ritorno. La seconda tappa del Tour de France rimane in Costa Azzurra, ma con pendenze molto più dure grazie ai tre gran premi della montagna. La differenza sostanziale però non è nel ...È mancato veramente poco a uno strepitoso Marc Hirschi per impossessarsi della maglia gialla al Tour de France. Il bernese è giunto secondo nella seconda tappa, vinta in volata dal francese Julian ...