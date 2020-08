Tour de France – Capolavoro di Alaphilippe a Nizza: vittoria di tappa e maglia da leader per il francese (Di domenica 30 agosto 2020) Alaphilippe si prende la vittoria di tappa a Nizza, nella seconda del 107° Tour de France. Un Capolavoro, quello del Francese della Deceuninck-QuickStep sul Col des Quatre Chemins e nella discesa che ha portato poi i corridori allo sprint finale e al traguardo di Nizza. Alaphilippe, insieme alla vittoria di tappa si prende anche la maglia gialla, diventando il nuovo leader della Grande Boucle. Secondo oggi al traguardo Yates e Hirschi.L'articolo Tour de France – Capolavoro di Alaphilippe a Nizza: vittoria di tappa e ... Leggi su sportfair

