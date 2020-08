Tour de France 2020, Poels dopo la caduta: “Costola rotta ma provo a continuare” (Di domenica 30 agosto 2020) Wout Poels stringe i denti e prova a continuare. Il ciclista della Bahrein-McLaren è tra i corridori che sono caduti rovinosamente nel finale della prima tappa del Tour de France, quando a meno di tre km dal termine – dunque nel tratto neutralizzato – c’è stata una maxi-caduta di gruppo. L’olandese, gregario di Landa, ha riportato conseguenze importanti come la rottura di una costola e altre abrasioni e ferite, ma intende continuare la sua avventura in questa Grande Boucle. Leggi su sportface

