Tour de France 2020, il ritorno di Alaphilippe e lo squillo di Yates: le pagelle della seconda tappa (Di domenica 30 agosto 2020) C’era grande curiosità e attesa intorno alla seconda tappa del Tour de France 2020, che presentava subito salite vere e 4000 metri di dislivello. Se all’esordio i pronostici erano stati sovvertiti, stavolta Julian Alaphilippe era atteso ed il fuoriclasse Francese della Deceuninck Quick Step non ha tradito le aspettative: tappa e maglia gialla per lui, che torna alla vittoria per la prima volta dal Tour 2019. Grande spettacolo negli ultimi chilometri, con il transalpino protagonista dell’attacco decisivo insieme al giovane svizzero Hirschi e ad un Adam Yates che potrebbe aver rilanciato le sue ambizioni di classifica. seconda tappa: ORDINE DI ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : Nizza per Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi: così si decide a venire all’Inter”… - Tg3web : È l'edizione più strana, anomala, del Tour del France. La corsa, partita da Nizza, riprende tra le cautele e l'appl… - RaiSport : #TDF2020 2ª tappa Strepitoso #Alaphilippe! Per lui vittoria di tappa e maglia gialla ?? ?? - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Tutta la Francia aspettava la scintilla di Julian #Alaphilippe e 14 mesi dopo l'ultima vittoria, LouLou alza le braccia a… - GuilleTano5 : RT @Corriere: Tour de France, ad Alaphilippe la seconda tappa e la maglia gialla -