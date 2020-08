Tour de France 2020, Alaphilippe e la dedica speciale: “Papà, questa vittoria è per te” (FOTO) (Di domenica 30 agosto 2020) Julian Alaphilippe ha vinto la seconda tappa del Tour de France 2020 a Nizza, conquistando anche la maglia gialla. Il Francese della Deceuninck Quick-Step, alla prima vittoria dopo oltre un anno, dopo il traguardo è crollato in un pianto liberatorio e su Instagram ha dedicato il successo al padre morto a fine giugno dopo una lunga malattia. “questa vittoria è per te papà. Mi manchi così tanto”. Il post di Alaphilippe View this post on Instagram C'est pour toi Papa. Tu me manques tellement . Merci les garçons @deceuninck quickstepteam ❤ @leTourdeFrance A post shared by Julian ... Leggi su sportface

