Tottenham | Aurier vuole solo il Milan | ha rifiutato il Wolverhampton

Il terzino del Tottenham, Serge Aurier, avrebbe rifiutato il Wolverhampton secondo quanto riportato dal Daily Star Sunday Serge Aurier, difensore del Tottenham, avrebbe rifiutato il trasferimento al Wolverhampton nell'ambito del passaggio di Doherty nel club inglese. Lo riporta l'edizione odierna del Daily Star Sunday. Il calciatore ivoriano, in forza negli Spurs dal 2017, vorrebbe infatti solamente il Milan che è alla ricerca di rinforzi per la propria fascia destra. Vista la volontà del giocatore, la dirigenza rossonero può chiudere più facilmente l'affare.

