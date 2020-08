Toscana, sanità: abolito dal 1 settembre il superticket sanitario. Resta in vigore quello normale (38 euro) (Di domenica 30 agosto 2020) Dal primo settembre entra in vigore anche in Toscana l’abolizione del ticket aggiuntivo per fasce economiche per i farmaci e le pRestazioni ambulatoriali, in linea con quanto previsto dalla Legge di bilancio 2020 Leggi su firenzepost

